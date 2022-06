Sportvorstand von Zweitligist : Auf dieses Szenario stimmt Allofs die Fortuna-Fans ein

Exklusiv Düsseldorf Fortuna ist in der vergangenen Saison gerade so mit einem blauen Auge davongekommen. Statt Aufstiegsträumen gab es lange Abstiegskampf pur. In dieser Spielzeit soll vieles besser werden. Das Gerüst des Kaders steht. Die Düsseldorfer suchen nun noch punktuell nach Verstärkungen.