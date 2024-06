Sommerfahrplan bekannt Auf dieses besondere Highlight können sich die Fortuna-Fans freuen

Für die meisten Profis begann am 28. Mai, einen Tag nach dem verlorenen Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum, die Sommerpause. Etwa einen Monat später, am 3. Juli, wird die Mannschaft dann das erste Mal für die Vorbereitung auf die kommende Saison wieder zusammentreffen. Der Trainingsauftakt wird wie jedes Jahr am Arena-Sportpark mit dem Laktattest beginnen. Doch nicht alle Spieler des aktuellen Kaders werden erst im Juli wieder gegen den Ball treten. Auch wenn kein Fortune mit seiner Nation an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen wird, wurden einige von ihnen für zwei Länderspiele mit ihrem Heimatland nominiert.