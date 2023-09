So würde unser Reporter aufstellen Auf dieser Position bietet sich bei Fortuna eine Änderung an

Es ist eine sehr wichtige Partie, die da am Sonntag ab 13.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena ansteht. Fortuna erwartet Hannover 96 – und damit der aktuelle Spitzenreiter der Zweiten Liga einen seiner aussichtsreichsten Verfolger. Zwar sind erst sechs Spieltage absolviert, aber eine gewisse Weichenstellung erfolgt in dieser Saisonphase durchaus. Allein schon mental, denn wer sich in solchen Partien durchsetzt, nimmt eine große Portion Selbstvertrauen mit in die kommenden Wochen.