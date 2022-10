Fortuna im Verfolgerduell : Auf diesen Spieler verlässt sich Thioune auch in Kiel

Foto: dpa/Uli Deck 66 Bilder Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf Zuletzt standen bei Fortuna einige Spieler im Fokus: Shooting-Star Michal Karbownik, Doppelpacker Kristoffer Peterson, Mister Zuverlässig Tim Oberdorf und Topscorer Dawid Kownacki. Einer ihrer Teamkollegen kam dabei etwas zu kurz. Vor dem Verfolgerduell in Kiel widmet ihm der Trainer warme Worte.

Ein voller Kader sieht noch immer anders aus. Immerhin kann Fortunas Trainer in der Zweitligapartie am Samstag (13 Uhr) bei der KSV Holstein Kiel wieder auf Jorrit Hendrix und Felix Klaus zählen, die nach ihren Verletzungen wieder voll im Training sind. „Sie dürfen auch mit in den Bus“, ergänzt Daniel Thioune, bestens gelaunt aufgrund dieser Nachrichten. Er ist ja auch bescheiden geworden in den Zeiten der vielleicht schlimmsten Verletzungsserie der jüngeren Vereinsgeschichte. Selbst aus dem Fakt, dass Nicolas Gavorys Oberschenkelsehne operativ geflickt werden musste, so dass der Franzose mindestens bis Rückrundenbeginn ausfällt, zieht Thioune noch das Positive: „Nico hat die OP gut überstanden, das ist eine gute Nachricht.“

Gavorys längerer Ausfall stellt klar, dass Michal Karbownik – den Thioune gern einmal in zentraler Mittelfeldrolle gesehen hätte – weiter Linksverteidiger spielen muss. Oder linker „Schienenspieler“, wie es in einem System mit Dreierkette heißt, denn die mögliche Alternative Benjamin Böckle ist noch nicht so weit, dass er 90 Minuten spielen könnte.

Also gilt im Verfolgerduell in Kiel, in dem zwei Teams mit jeweils 20 Punkten aufeinandertreffen, womöglich die Devise „never change a winnung team“? Durch Klaus‘ Rückkehr hält sich der Coach zumindest diesen einen Wechsel offen, wobei er zugleich klar sagt: „Kristoffer Peterson jetzt auf die Bank zu setzen, würde mir schon schwerfallen.“

Foto: Frederic Scheidemann 44 Bilder Das sind Fortunas unverhoffte Stammkräfte

Zumindest ein Fortune muss sich keine Sorgen um seinen Einsatz im Holstein-Stadion machen: Florian Kastenmeier hat seinen Platz im Düsseldorfer Tor so sicher wie selten zuvor. „In beiden Spielen, die wir jetzt auswärts gewonnen haben, war Flo sehr wichtig für uns“, hebt Thioune hervor – auch, weil der Keeper in der öffentlichen Betrachtung vielleicht etwas zu kurz gekommen war. Petersons Doppelpack, Karbowniks Galavorstellungen, Dawid Kownackis Tore und Vorlagen oder Tim Oberdorfs Bierruhe drängten spektakulärer in den Fokus.

Kastenmeiers Anteil an den Siegen in Regensburg und Karlsruhe war indes ein großer, gerade an den „Zu-Nulls“, wie der Trainer betont: „Mit seinen richtig guten Fußabwehren hat er in beiden Spielen verhindert, dass der Gegner herankam. Er war superstabil.“ Der 48-Jährige sieht dabei keinen aktuellen Höhenflug seines Keepers, sondern einen generellen Trend. „Ich bin sehr, sehr froh, dass Flo auch immer wieder untermauert, dass wir eine gute Nummer eins haben.“

Foto: Christof Wolff 56 Bilder So sieht die Auswärtsfahrer-Tabelle aus

Zumindest ist aufgrund von Kastenmeiers starken Vorstellungen derzeit kein Thema mehr, dass sich der 25-Jährige mitunter in riskante Situationen gebracht hat. „Es gibt Momente, über die wir reden und die wir auch hinterfragen“, erklärt Thioune. „Wenn er zum Beispiel die Hände über den Ball hält und wartet, bis ein Stürmer auf ihn zukommt und erst dann zupackt. Da wird vielleicht schon mancher auf der Tribüne unruhig. Wenn Flo das aber so macht, dann den Stürmer überläuft und den Ball abschlägt, haben wir ein Überzahlverhältnis geschaffen.“

Foto: dpa/Peter Steffen 29 Bilder Das ist Florian Kastenmeier

Manchmal sehe Kastenmeiers Spiel auf den ersten Blick provozierend aus, auf den zweiten sehe man dann das, was dahinterstecke. „Da muss Flo eine Balance finden, und das gelingt ihm ganz gut gerade. Er ist sehr seriös, aber das war er vorher auch – vielleicht hat er nur manchmal den falschen Eindruck vermittelt.“

Dass Fortuna im Spielaufbau zuletzt weniger auf Kurzpass-Spiel aus dem Strafraum heraus als auf lange Bälle Kastenmeiers vertraute (die im übrigen meist sehr präzise ausfielen), hat übrigens nichts mit einer generellen Umstellung des Trainers zu tun. „Meine Spieler besitzen schon die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen“, versichert Thioune. „Wenn der Gegner mannorientiert verteidigt, dann sind keine Überzahlsituationen für ihn in der letzten Linie da. Und ich weiß nicht, ob es dann viel Spaß macht, gegen Emma Iyoha, Dawid Kownacki, Felix Klaus oder Kris Peterson eins-gegen-eins zu verteidigen. Dann entscheidet sich Florian gern dafür, den Ball lang zu spielen.“