So würde unser Reporter aufstellen Auf diesen vier Positionen sollte Fortuna gegen Magdeburg rotieren

Viele Augen richten sich schon auf die anstehende Relegation gegen den VfL Bochum, doch bevor es für Fortuna in den beiden Entscheidungsspielen um den Bundesliga-Aufstieg geht, steht am Sonntag (15.30 Uhr, Arena) erstmal noch der letzte Zweitliga-Spieltag auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune empfängt den bereits geretteten 1. FC Magdeburg zu einer Begegnung, die aus sportlicher Sicht belanglos scheint. Mit Blick auf die Partien gegen Bochum ist sie das aber keineswegs, was sich auch auf die Startelf auswirken wird.