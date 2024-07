Kaderplanungen bei Zweitligist Auf diesen Positionen sollte sich Fortuna noch verstärken

Pünktlich zum offiziellen Beginn der neuen Saison am 1. Juli schlüpften die Fortuna-Profis wieder ins rot-weiße Trainingsoutfit. Vorerst stehen noch einige medizinische Test an, doch am Mittwoch folgt die Rückkehr auf den Rasen. Freilich wird es sich dabei noch nicht um die finale Mannschaft handeln, mit der Trainer Daniel Thioune ab August auf den Spielfeldern der Zweiten Liga angreifen will.