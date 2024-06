Die Kaderbaustellen des Zweitligisten Auf diesen Positionen will und muss sich Fortuna noch verstärken

Am Ende haben sich alle gegenseitig bescheinigt, dass der überschaubar große Kader ein wichtiger Schlüssel dafür gewesen ist, dass Fortuna die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte gespielt und sich für die (am Ende nicht erfolgreiche) Relegation qualifiziert hat. So wenige Akteure wie Fortuna hatte in der abgelaufenen Spielzeit nur noch der Karlsruher SC unter Vertrag. Mit der richtigen Mischung, etwas Glück und dank Trainer Daniel Thioune ist das Vabanquespiel jedoch gut gegangen. Auf Dauer und vor allem planbar wird das jedoch nicht funktionieren können.