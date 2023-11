Trainer Langeneke kennt die Kölner genau Auf diesen Gegner muss Fortunas U23 besonders achten

Zwar ist die Freitag-Partie der Abschluss der Hinrunde, bis zur Winterpause sind es aber noch zwei weitere Begegnungen. „Wir gucken, dass wir in den drei Spielen jetzt maximal punkten“ – so gibt Langeneke die Marschrichtung vor, „danach ziehen wir mal Bilanz und gucken, wie es gelaufen ist. Was wir machen können, was wir verändern müssen und was gut gelaufen ist.“