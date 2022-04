Aufschwung mit neuem Trainer : Auf diesem Platz liegt Fortuna in der Thioune-Tabelle

Düsseldorf Rein statistisch bringen Trainerwechsel in der Regel überhaupt nichts. Fortuna wäre allerdings nicht Fortuna, wenn etwas normal laufen würde. Denn Daniel Thioune hat den Aufschwung gebracht – Platz 13 in der Tabelle. Doch in einer anderen Rechnung ist die Position noch deutlich besser.