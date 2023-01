Fortuna trifft im Trainingslager auf Dortmund und Zürich



Der nächste Testspielgegner Fortunas während der Wintervorbereitung steht fest: Am Samstag, 14. Januar, um 15.00 Uhr treffen die Düsseldorfer in Spanien auf die Grashoppers Zürich.



Die Partie findet im Estadio Municipal de La Línea de la Concepción statt - und damit etwa eine Autostunde von Marbella entfernt. Die Grashoppers stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der Schweizer Super League.



Vier Tage vorher - am Dienstag, 10. Januar, um 16.00 Uhr am Trainingszentrum Dama de Noche - testet die Elf von Trainer Daniel Thioune gegen den deutschen Topklub Borussia Dortmund.