Start am Sonntag in Berlin Auf diese Fortuna-Profis kommt es in der Rückrunde besonders an

Nur noch viermal schlafen – dann beginnt für Fortuna die Rückrunde in der Zweiten Liga. Schon das erste Spiel ist ein echter Gradmesser, denn Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat sich für die zweite Saisonhälfte einiges vorgenommen und möchte am Sonntag (13.30 Uhr, Olympiastadion) damit beginnen. Doch auch die Düsseldorfer haben ihre Ziele, und die sind durchaus ambitioniert. Wir haben einmal eine kleine Auswahl an Profis getroffen, die bei der Umsetzung dieser Ziele eine Rolle spielen könnten.