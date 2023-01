Das waren Fortuna beste Spieler in der Hinrunde



Am Freitag um 18.30 Uhr geht es endlich weiter in der 2. Fußball-Bundesliga - nach schier endlosen elf Wochen, in denen Fortunas Profis nicht mehr um Punkte spielen konnten. Dann erwarten die Düsseldorfer in der heimischen Arena den Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Erinnern Sie sich eigentlich noch im Detail, wie die Mannschaft und einzelne Spieler in der Hinrunde agiert haben? Als kleine Erinnerung haben wir noch einmal unser Hinrundenzeugnis zusammengestellt, errechnet aus den Noten, die die Fans und unsere Redaktion nach den einzelnen Spielen vergeben haben. Viel Spaß beim Durchklicken!