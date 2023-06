Buch zur Meisterschaft Auf den Spuren von Fortunas Jagd zum Titel

Fortuna lässt Stephan Vogel niemals los. Dabei kann der 53-Jährige seinen Herzensverein gar nicht so oft spielen sehen, wie er gern möchte: Seit zwei Jahrzehnten lebt der gebürtige Düsseldorfer in Stuttgart und kann schlechterdings nicht zu jedem Spiel anreisen. Stattdessen beschäftigt sich der Hobby-Historiker in seiner Freizeit mit allem, was die Fortuna angeht, vor allem mit ihrer Geschichte. Schon einige sehr lesenswerte Bücher sind dabei im Selbstverlag auf den Markt gekommen, zuletzt Anfang des Jahres das Nachschlagewerk „Liebe kennt keine Liga“.