Für Richard Hempel eingesprungen Das sagt Ersatz-Schiedsrichter Nouhoum zu Einsatz bei Fortuna-Spiel

Bei seiner Premiere konnte er definitiv Werbung in eigener Sache machen. Für sich persönlich will er daraus keinen Anspruch für weitere Einsätze ableiten. „Ich habe gemacht, was eben meine Rolle im Team war“, sagt er. Was würde er noch gerne sagen? Nouhoum antwortet sofort: „Es wäre toll, wenn sich möglichst viele für die Schiedsrichterei interessieren würden. Es ist so eine tolle Aufgabe und so wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich nur einen dafür anmieren kann, dann ist schon viel gewonnen.“ Davon ist sehr sicher auszugehen.