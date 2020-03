„Zu Hause bleiben, um wiederzukommen“ : Fortuna appelliert per Video an die Fans

Fortuna appelliert per Video an die Fans

Düsseldorf Mit einem zweieinhalb Minuten langen Video hat sich Fortuna Düsseldorf an ihre Fans gewandt. Trainer Uwe Rösler, viele Profis, Vorstandsmitglieder und andere Mitarbeiter des Klubs geben virtuell ein Schild von Hand zu Hand: „Zu Hause bleiben, um wiederzukommen“.

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat schon zu früheren Anlässen mit besonderen Videos auf sich aufmerksam gemacht. Noch heute denken zum Beispiel viele Fans gern an ein Weihnachtsvideo vor einigen Jahren zurück, in dem etliche Mitarbeiter abwechselnd Zeilen des Klassikers „Have yourself a merry little christmas“ sangen – mal mit mehr, mal mit weniger Talent. Künstlerischer Drahtzieher war damals Opernsänger und Musikproduzent Sascha Dücker, und der hatte auch beim neuesten Projekt, das sich mit einem ungleich wichtigeren Anliegen befasst, die musikalische Leitung.