Eigengewächs und Routinier komplett auf der Bank So erklärt Fortuna-Trainer Thioune den Verzicht auf Appelkamp und Klaus

Düsseldorf · Beim 2:2 in Berlin haben die Düsseldorfer nur zwei von insgesamt fünf Wechseloptionen genutzt. So kam es, dass Shinta Appelkamp und Felix Klaus die ganze Partie über draußen geblieben sind. Am Tag nach der Partie begründet der Chefcoach seine Entscheidungen.

22.01.2024 , 17:01 Uhr

