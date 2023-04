Fortunas Tanaka über Aufstiegstraum „Wenn wir noch ein Spiel verlieren, ist es vorbei“

Zwischen den Spielen – damit meint der 24-Jährige die zweite der beiden Partien mit der japanischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien am vergangenen Dienstag, wenngleich er da nicht zum Einsatz kam, und das Duell mit Fortuna gegen den HSV. „Einen von den zwei Tagen habe ich sogar komplett in der Luft verbracht“, erzählt Tanaka im Hinblick auf seine Rückreise aus Ostasien nach Düsseldorf. „Das war tough für mich. Ich war aber froh, in diesem tollen Spiel am Freitag dabei zu sein. Trotzdem hätte ich natürlich lieber gewonnen.“