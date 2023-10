Fortuna-Sorgenkind dreht wieder auf Ao Tanaka schießt Japan mit Doppelpack zum Sieg gegen Kanada

Bevor Tanaka nach Düsseldorf zurückkehrt, steht indes noch eine weitere Partie an: Am Dienstag trifft er mit den Japanern, die schon in den jüngsten Duellen gegen El Salvador (6:0), Peru (4:1), Deutschland (4:1) und die Türkei (4:2) das Toreschießen für sich entdeckt hatten, auf Tunesien. Die nächste Chance, um sich für Fortuna in Form zu schießen – und diese dann vielleicht auch zu konservieren.