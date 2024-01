Japan-Verzicht beim Asien-Cup Was die Nicht-Nominierung von Tanaka für Fortuna bedeutet

In seiner bisherigen Karriere in Europa war er gefühlt mehr in der Luft als auf einem Trainingsplatz. Akklimatisierung am neuen Arbeitsplatz hatte sich Ao Tanaka eigentlich nie gewährt. Sein voller Fokus lag immer auf seinen Einsätzen in der japanischen Nationalmannschaft. Mit dieser spielte er bei der Weltmeisterschaft in Katar eine gute Rolle.