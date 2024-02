„Haben es in der eigenen Hand“ Nach erstem Fortuna-Sieg 2024 macht Tanaka gleich mal eine Aufstiegsansage

Es dauert nur etwas mehr als eine halbe Minute, ehe Ao Tanaka das berühmt-berüchtigte A-Wort im Fußballer-Jargon in den Mund nimmt – übrigens ungefragt. Wobei es sich in diesem Fall eher um das P-Wort handelt, schließlich gibt der Mittelfeldspieler von Fortuna seine Gedanken nach dem 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock auf Englisch kund. „We want to be promoted“, sagt der Torschütze also. Zu Deutsch: „Wir wollen aufsteigen.“ Es ist ein Satz, der überraschend kommt und eine Weile nachhallt, den man aber als unmissverständliche Ansage werten kann.