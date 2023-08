Richtung England Darum ist Fortunas Tanaka offenbar schon auf dem Abflug

Ao Tanaka schmorte am Samstag bei Fortunas 5:0-Erfolg im Zweitligaspiel bei der SV Elversberg 90 Minuten auf der Bank. Der Japaner bekam damit von Trainer Daniel Thioune die Quittung für eine bislang, gemessen an seiner eigentlichen Qualität, total enttäuschende Saison. „Da kam vieles zusammen. Es war nicht die beste Leistung von ihm in den vergangenen Wochen. Es war auch der Spielvortrag von Isak Johannesson im Heimspiel gegen den SC Paderborn, dass ich vielleicht auch etwas verändern wollte, mit zwei hohen Achtern spielen würde“, erklärte Thioune. „Dass es passieren kann, dass Ao geht, dass ich dann auch Lösungen finden muss. So kam relativ viel zusammen. Es war definitiv nicht so, dass ich ihn wegen irgendeinem Prozess geschont hätte.“