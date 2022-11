Bei WM in Katar gegen DFB-Team Darum ist Tanaka in Japan schon ein Star

Sie ist 28, er 24 Jahre alt. Sie war einmal Mitglied einer berühmten Girl-Band. Er ist Fußball-Profi bei Fortuna Düsseldorf und nimmt mit seinem Nationalteam an der Weltmeisterschaft in Katar teil. Zusammen sind sie das Traumpaar in ihrer japanischen Heimat. Airi Suzuki und Ao Tanaka verzücken mit ihrer Liebesgeschichte eine ganze Nation.