Nationalspieler im Leistungstief Darum setzt Fortuna-Trainer Thioune bei Tanaka auf den Japan-Effekt

Seine Startelfnominierung beim 0:1 in Hamburg hatte Tanaka in der Vorwoche bereits nicht mit einer entsprechenden Leistung gerechtfertigt, und auch nach seiner Einwechslung beim 1:1 gegen Osnabrück blieb der Japaner am Freitagabend den Nachweis seiner unbestritten vorhandenen Qualitäten schuldig. Diesen Eindruck konnte Trainer Daniel Thioune am Morgen nach dem späten Punktverlust nicht von der Hand weisen, nahm Tanaka allerdings ein wenig in Schutz. „Es ist gerade nicht einfach für ihn“, betonte Thioune.