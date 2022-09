Japanischer Nationalspieler : Fortunas Tanaka hofft auf die zweite Chance

Düsseldorf Am Dienstagmittag erwartet die japanische Nationalmannschaft das Team von Ecuador zu einem WM-Testspiel. Allerdings nicht in Yokohama oder Osaka, sondern in der Düsseldorfer Arena. Für Fortunas Ao Tanaka ein Fest – zumindest soll es diesmal endlich eins werden.

Ao Tanaka hatte sich riesig auf diese Tage gefreut. Nicht etwa, weil er seinem Klubtrainer Daniel Thioune und seinen Mannschaftskollegen von der Fortuna endlich einmal für kurze Zeit entkommen konnte – nein, weil er seinen Mitstreitern von der japanischen Nationalmannschaft samt Trainer- und Betreuerstab sein „Wohnzimmer“ zeigen konnte. Und das sogar unter Wettkampfbedingungen. Japans Verband JFA hatte die beiden Testspiele gegen die USA und Ecuador, Vorbereitungspartien für die Weltmeisterschafts-Endrunde in Katar, in der Düsseldorfer Arena angesetzt.

Hintergrund der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Maßnahme: Viele japanische Profis spielen in Europa, und da die NRW-Landeshauptstadt sozusagen im Herzen des Kontinents liegt, mindert das für die meisten (inklusive der Gegner, die jeweils auch in Saudi-Arabien kickten und Deutschland so als Zwischenstopp nutzen konnten) die Reisestrapazen. Und dass Düsseldorf mit 8300 Bürgern die drittgrößte japanische Gemeinde in Europa nach London und Paris beherbergt, war bei der Vergabe ein zusätzlicher Pluspunkt.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit der japanischen Nationalmannschaft zwei Spiele in Düsseldorf haben werde“, sagte der 24-Jährige nach der Bekanntgabe der Spieltermine. „Es wird sich für mich wie ein Heimspiel anfühlen. Ich freue mich schon darauf, meinen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft Düsseldorf zu zeigen.” Ein öffentliches Training im Paul-Janes-Stadion steigerte noch die Vorfreude, waren doch viele vor allem junge japanische Fans nach Flingern geströmt, etliche sogar in Fortuna-Trikots mit Tanaka-Aufdruck.

Auch sportlich bot die Wahl des Spielorts für Tanaka einen spannenden Nebeneffekt: „Wir haben bisher nicht so oft in Europa gespielt, darauf bin ich sehr gespannt. Hier in Düsseldorf werden sicherlich viele Leute kommen, und ich will eine gute Leistung zeigen.“ Dazu kam es allerdings beim ersten Versuch am Freitag nicht. Zwar gab es für die Japaner prinzipiell Grund zur Freude, da die „Samurai Blue“ die USA 2:0 bezwangen – Trainer Hajime Moriyasu ließ Tanaka allerdings 90 Minuten auf der Ersatzbank schmoren.

Der Coach setzte stattdessen auf die Mittelfeldformation mit dem Stuttgarter Wataru Endo, Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Junya Ito (Stade Reims), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Takefusa Kubo (Real Sociedad). Zudem wechselte er Ritsu Doan vom SC Freiburg, Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion sowie den Ex-Fortunen Genki Haraguchi von Union Berlin ein.

Schon die Namen der Klubs zeigen, dass Tanaka im japanischen Nationalteam sehr starker Konkurrenz ausgesetzt ist. Und es wird nicht leichter für ihn dadurch, dass Kamada und Mitoma beim 2:0 gegen die Amerikaner auch noch die Torschützen waren. Dennoch war der Freitag für den Düsseldorfer eine unerwartete Enttäuschung, hatte er doch seit dem 2:1 über Australien in der WM-Qualifikation im Oktober 2021 fast immer gespielt. Dazu war er in sieben der elf Begegnungen, in denen er im Kader stand, Teil der Startelf.

Jetzt, ausgerechnet in seinem Wohnzimmer, also 90 Minuten nur auf der Bank. Für den äußerst ehrgeizigen Tanaka – sein Vereinstrainer Daniel Thioune hat unlängst gesagt: „Bei Ao muss man aufpassen, dass er nicht noch nachts um drei im Kraftraum arbeitet“ – eine bittere Angelegenheit.

Umso mehr hofft der Mittelfeldspieler nun auf den Dienstag. Dann steht das nächste Testspiel in der Arena an, und gegen Ecuador will der Fortune dann unbedingt dabeisein. Vielleicht sind dann ja auch mehr als die 5149 Zuschauer im Stadion, die die Kulisse gegen die USA bildeten. Das wird natürlich bei den kuriosen Anstoßzeiten eine ambitionierte Aufgabe: Am Freitag ging es um 14.25 Uhr los, am Dienstag ist um 13.55 Uhr Anstoß; auf diese Weise landen die Spiele zur abendlichen Primetime auf den Fernsehschirmen in Japan.