Schock vor dem Pokal-Hit Darum muss Fortuna in Leverkusen auf Ao Tanaka verzichten

Die Nachricht platzte am Dienstagabend mitten in die riesige Vorfreude auf das vielleicht wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte: Fortuna muss im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend (20.45 Uhr, live bei ZDF und Sky) auf Ao Tanaka verzichten. In seinen Morgennachrichten berichtete der Radiosender Antenne Düsseldorf, dass der japanische Nationalspieler sich einer Blinddarm-Operation unterziehen müsse.