Entscheidung zeitnah erwartet Tanaka fehlt im Fortuna-Training – wohin er wechseln könnte

Das Transferfenster in Deutschland hat noch bis zum 30. August (20 Uhr) geöffnet. Düsseldorf will und muss aufgrund der jüngsten Vorstellungen noch etwas im Kader tun und hält Ausschau nach Zugängen. Auf der anderen Seite stehen beim Zweitligisten aber auch Abgänge im Raum. Ein Spieler auf dieser Liste stand in der bisherigen Saison immer in der Startelf der Rheinländer: Ao Tanaka. Das Gerangel um den Japaner geht in diesem Tranferfenster in die nächste Runde – und nun könnte alles sehr schnell gehen.