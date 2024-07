Unruhe beim Nationalspieler Diesen Riesenwirbel gibt es um Ao Tanaka bei Fortuna

Düsseldorf · Als seine Teamkollegen am Mittwoch wieder mit dem Training begannen, stand der japanische Nationalspieler noch gar nicht wieder auf dem Platz. Ao Tanaka hat noch Sonderurlaub – was ihn aber nicht daran hindert, bei Fortuna für Fragezeichen zu sorgen. Was passiert ist. Was die Folgen sind.

04.07.2024 , 07:02 Uhr

