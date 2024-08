Vor Abflug nach Leeds Warum der Abgang von Tanaka für Fortuna ein Glücksfall wäre

Am Ende hat man dann doch noch ein Geschäft machen können. So zumindest die Hoffnung. Die Papiere sind noch nicht final unterschrieben, aber vieles deutet daraufhin, dass Ao Tanaka in den kommenden Stunden den Abflug auf die Insel macht. Leeds United soll sich mit dem japanischen Nationalspieler bereits handelseinig sein, Fortuna liegt ein fixes Angebot für den Mittelfeldspieler vor. Dem Vernehmen nach sind nur noch einige Details zu klären.