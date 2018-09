Fortuna Düsseldorf: Ansetzungen der Spieltage sieben bis 14

Düsseldorf Der Bundesliga-Spielplan für die Runden sieben bis 14 ist da: Publikumsfreundlich sind aus Fortuna-Sicht die Heimspiele, auswärts müssen die Düsseldorfer dagegen zweimal auch an Freitagabenden ran.

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Mittwochnachmittag die Anstoßzeiten der Bundesligapartien vom siebten bis zum 14. Spieltag bekannt gegeben. Demnach tritt die Fortuna viermal samstags zur beliebten Anstoßzeit um halb vier an. Dreimal muss sie aber auch an Freitagen und einmal an einem Sonntag ran.