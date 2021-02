Kostenpflichtiger Inhalt: Fortunas Angreifer Rouwen Hennings : „Ich bin vom Aufstieg noch absolut überzeugt“

Foto: dpa/Marius Becker 19 Bilder Das ist Rouwen Hennings

Interview Düsseldorf Er ist in der vergangenen Saison die Tormaschine bei Fortuna gewesen. In dieser Spielzeit ist seine Ausbeute noch ausbaufähig. Doch Rouwen Hennings geht immer voran und hat die hohen Ziele noch längst nicht abgeschrieben. Wie er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Was er von allen erwartet.