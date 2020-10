Wechsel vielleicht schon im Winter : Karaman wohl mit Galatasaray einig

Düsseldorf Angreifer Kenan Karaman hat wohl endlich Klarheit über seine berufliche Zukunft. Wie ein türkisches Portal berichtet, soll es eine Einigung zwischen dem 26-Jährigen und Galatasaray Istanbul geben. Offenbar soll Fortuna davon überzeugt werden, ihn schon im Winter abzugeben.

Solange wollen die Türken aber offenbar nicht warten. Man wolle, so heißt es in dem Bericht, Fortuna Düsseldorf davon überzeugen, die Offensivkraft bereits im Wintertransferfenster im Januar für eine moderate Summe zu bekommen. Angesichts der aktuellen Lage dürfte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein vieles im Kopf haben, aber sich nicht über derartige Deals Gedanken machen. Karaman soll Teil einer Istanbuler Transferoffenisve sein.

Das Thema Karaman entwickelte sich in der Vorbereitung zu einem ausgewachsenen Wechsel-Theater. Karaman zeigte sich zwischenzeitlich so bockig, dass er sich mit Trainer Uwe Rösler zwischenzeitlich darauf einigte, ein paar Tage nicht am Trainingsbetrieb und dem Auftaktspiel in Hamburg teilzunehmen. Seine Leistungen im Fortuna-Trikot waren bislang eher durchwachsen, bei der türkischen Nationalmannschaft dagegen lieferte er starke Leistungen ab.