Riemann-Knall und andere Baustellen So angespannt ist die Lage beim VfL Bochum vor der Relegation gegen Fortuna

Immerhin: Einen Teil der Moderation des Aufreger-Themas nahm ihm sein Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian am Mittwoch ab. „Der sportliche Wert von Manu ist unbestritten, natürlich hätten wir das alles am liebsten anders gehabt“, sagte der 36-Jährige am Donnerstag. „Ich bin nicht erfreut darüber, jetzt diese Situation zu haben. Aber damit müssen wir umgehen, es geht jetzt nur um den VfL.“ Es gebe in solchen Situationen „keinen Graubereich, sondern nur schwarz oder weiß“.