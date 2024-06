Kurioses Gerücht macht die Runde Daniel Thioune und St. Pauli – das ist dran an diesem Thema

Hamburg/Düsseldorf · Während die EM-Endrunde ganz Fußball-Europa in ihren Bann zieht, herrscht in den nationalen Ligen Urlaubsruhe. Allerdings nur auf dem Rasen, denn in Sachen Transfers wird eifrigst spekuliert und diskutiert. Am Wochenende tauchte sogar der Name des Fortuna-Trainers auf. Was dran ist.

18.06.2024 , 11:02 Uhr