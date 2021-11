Fortuna-Legende Lambertz : Wie „Lumpi“ zu seinem Spitznamen gekommen ist

Düsseldorf Andreas Lambertz ist eine absolute Fortuna-Legende, doch seinen richtigen Vornamen benutzt kaum jemand. Nun plauderte „Lumpi“, der jetzt Co-Trainer der U23 ist, aus dem Nähkästchen. Was er zu sagen hat. Wie er die aktuelle Situation des Zweitligisten einordnet.

Seit mehr als einem Jahr spielt Andreas Lambertz nicht mehr für Fortuna Düsseldorf, trotzdem blieb er dem Verein verbunden. Nach seinem Karriereende übernahm der ehemalige Mittelfeldspieler offiziell die Rolle des Co-Trainers in der U23. Bei „Bild-Live“ sprach Lambertz über die aktuelle Lage der Fortuna, verriet die Herkunft seines Spitznamens und erklärte, warum es schwierig werde, seinen Rekord zu brechen. Der langjährige Kapitän spielte mit einer Mannschaft – eben der Fortuna – in den vier höchsten deutschen Spielklassen und erzielte in jeder davon mindestens einen Treffer.

Auf die Frage, ob die Fortuna auch im nächsten Jahr in der Zweiten Liga spielen werde, antwortete Lambertz in typischer „Lumpi“-Manier: „ Erstmal muss man sehen, wo wir herkommen. Vor 15 Jahren waren wir im absoluten Niemandsland und vor dem Bankrott, und deswegen bin ich froh, dass wir auch nach meiner Karriere nochmal zwei Jahre erste Liga gespielt haben.“ Natürlich sei der Abstieg danach bitter gewesen, fügte er hinzu. Die Schwierigkeiten, die jetzt nach dem Neuanfang auftreten, bezeichnete Lambertz als normal, und forderte Geduld bei der Entwicklung.

Momentan fehle das letzte Quentchen Glück und die Konstanz, um regelmäßig Spiele zu gewinnen und dem Anspruch in der Stadt gerecht zu werden. „Dieses Auf und Ab ist natürlich nicht zufriedenstellend“, fasste der Dormagener die Gedanken vieler Fans zusammen. Im nächsten Satz relativierte er das Gesagte aber wieder: „Als Fan von Fortuna muss man mit der ‚Diva’ klarkommen. Gerade das macht den Verein aus.“

Im Gespräch verriet „Lumpi“ auch die Herkunft seines Spitznamens. In der Jugend wurde er, abgeleitet von Lambertz „Lampe“ genannt. Als er dann 2003 zu den Profis kam, war es Michael Rösele, der den Namen „Lumpi“ einführte. Lumpi vermutet eine Verbindung zu Harald Spörl, mit dem Rösele zuvor bei Rot Weiss Ahlen gespielt hatte. Am Anfang wehrte Lambertz sich gegen seinen Spitznamen, aber als die Zuschauer und Medien von „Lumpi“ erfuhren, war es zu spät. Ein Jahr später beendete Rösele seine Karriere, aber der Spitzname „Lumpi“ blieb bis heute.

Nicht nur „Lumpi“ blieb bei Lambertz, sondern auch Lambertz bei Fortuna. Es folgten drei Aufstiege; bei jedem kamen Stimmen auf, die Lambertz den Schritt in eine höhere Liga nicht zutrauten. Doch er kämpfte sich durch, und so schaffte er es als erster und bislang einziger Spieler, für einen Verein in den vier höchsten deutschen Ligen ein Tor zu erzielen. Lambertz selbst formulierte es so: „Ich habe mich immer ein Stück mit dem Verein mitentwickelt. Ich habe versucht, immer weiter Gas zu geben und mein Spiel durchzuziehen. Das dann zu schaffen, war für mich dann schon sehr sehr besonders.“