Fortuna bleibt er dennoch erhalten : „Lumpi“ Lambertz beendet Spielerkarriere

Andreas „Lumpi“ Lambertz. Foto: Falk Janning/Falk, Janning (jan)

Düsseldorf Fortunas Vereinsikone Andreas „Lumpi“ Lambertz beendet seine Karriere als Spieler. Dem Klub bleibt er dennoch erhalten. Der 35-Jährige wechselt in den Düsseldorfer U23-Trainerstab.

Andreas „Lumpi“ Lambertz hat seine aktive Spielerkarriere beendet. Lambertz debütierte 2003 als 19-Jähriger für die Fortuna und hatte als langjähriger Kapitän einen entscheidenden Anteil an den Aufstiegen von der Oberliga bis in die Bundesliga. Nun soll der 35-Jährige das Trainerteam der U23 als Co-Trainer verstärken und als Individual- und Schultrainer seine langjährige Erfahrung an die jungen Fortunen weitergeben.

Lambertz kommt in seiner Karriere auf 525 Einsätze in Pflicht- und Freundschaftsspielen für Fortuna und trug insgesamt in fünf verschiedenen Ligen das Trikot mit dem F95-Logo auf der Brust. Als Führungsspieler der U23 kam er zuletzt aufgrund von Verletzungssorgen nicht mehr zum Einsatz. So hat er bereits die ersten Einblicke in die Arbeit des Trainerteams bekommen und wird nun offiziell in dieser Rolle arbeiten. Er wird das Trainerteam der „Zwoten“ um Cheftrainer Nico Michaty und Co-Trainer Lukas Sinkiewicz sowie Torwarttrainer Dirk Zimmerman und Athletiktrainer Engin Cicem erweitern.

„Es war immer klar, dass ‚Lumpi‘ in die Arbeit des Vereins eingebunden werden soll. So waren wir seit geraumer Zeit in einem engen Austausch, wie sein Weg bei der Fortuna nach der aktiven Karriere weitergehen kann“, erklärt Sportvorstand Uwe Klein die Entscheidung. „‚Lumpi‘ hat bei der Fortuna einen beeindruckenden Werdegang hingelegt und ist mit seiner Art immer vorangegangen. Daher sind wir froh, so eine Persönlichkeit im Trainerteam unseres NLZ zu haben.“

Auch Frank Schaefer ist begeistert: „‚Lumpis‘ Spielerkarriere ist ein absolutes Vorbild für jeden Nachwuchsspieler. Eine Vereinsikone mit so viel Erfahrung im Trainerstab zu haben, ist eine große Bereicherung für unser NLZ“, sagt der Direktor des Nachwuchsleistungszentrum. „Wir freuen uns, dass er diese künftig an die Fortuna-Jugend weitergeben wird. Gerade in der Zusammenarbeit mit Nico Michaty und Lukas Sinkiewicz wird ‚Lumpi‘ unserer jungen Mannschaft weitere wichtige Impulse vermitteln können.“

Und auch Lambertz selbst äußert sich zu seiner neuen Stelle: „Der Schritt, die aktive Spielerkarriere zu beenden, ist nicht einfach, denn ich hatte eine unglaublich schöne Zeit“, sagt er. „Doch ich freue mich auch auf meine neuen Aufgaben und darauf, die Erfahrungen aus dieser schönen Zeit nun an die Fortunen von morgen weiterzugeben. Diese Rolle hat mir als Führungsspieler in der U23 bereits Spaß gemacht und jetzt kann ich diese als Teil des Trainerteams weiterführen.“

(pabie)