Doppelter EM-Einsatz Wie sich Fortuna-Stimme André Scheidt einen Lebenstraum erfüllte

André Scheidt in diesen Tagen irgendwie zu erwischen, ist keine leichte Aufgabe. Zehn Einsätze als Stadionsprecher bei Spielen der EM-Endrunde, elf in einer Fanzone der EM, zwei weitere in der Fanzone an den spielfreien Tagen, dazu die Vorbereitung auf den Job mit diversen Besprechungen – der Moderator, den die meisten vor allem als Stimme bei Heimspielen der Fortuna und auch der DEG kennen, ist heiß begehrt und nahezu permanent unterwegs.