Fortunas verletzter Abwehrspieler : Das ist die Diagnose bei Andre Hoffmann

Mannschaftsarzt Ulf Blecker (Mitte) betreute den Transport Andre Hoffmanns in die Klinik. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Beim 1:1 gegen Hannover am Samstag hatte sich Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann bei einem Zusammenprall schwer verletzt. Am Montagabend wurde nun die Diagnose veröffentlicht. Wie diese lautet und welche Gefahren im Fußball für die Wirbelsäule lauern.

Andre Hoffmann hat noch einmal Glück im Unglück gehabt. Am Montagabend gab Fortuna bekannt, dass der Innenverteidiger bei seinem Zusammenprall mit Sebastian Ernst im Spiel gegen Hannover 96 (1:1) keine Frakturen erlitten hat. Die Diagnose der Ärzte in der Uniklinik lautet: schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung. Damit ist klar, dass der 28-Jährige nach einigen Wochen Pause seine Karriere wird fortsetzen können.

Hoffmanns Verletzung erinnerte die Öffentlichkeit daran, welcher Gefahr von Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen Fußballer ausgesetzt sind. Es ist ein Thema, das den Fußball seit Jahrzehnten begleitet und das aktueller ist denn je. Wir bringen Sie auf den Stand – im Fall Hoffmann und in punkto Verletzungsgefahr.

Was war in Düsseldorf passiert? In der elften Minute der Zweitliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 ereignete sich ein folgenschwerer Zusammenprall. Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann krachte mit dem Hannoveraner Sebastian Ernst zusammen und blieb reglos liegen.

Warum wurde Hoffmann in die Klinik eingeliefert? Mit dem Verdacht auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur wurde er in die Uniklinik gebracht. Die allerschlimmsten Befürchtungen hatte Mannschaftsarzt Ulf Blecker zum Glück schon kurz nach dem Spiel entkräften können. „Andre hat keinerlei Lähmungserscheinungen und ist auch voll ansprechbar“, erklärte Blecker. Mit der Diagnose schweres Halswirbelsäulentraume und Gehirnerschütterung scheint klar, dass Hoffmann sich bei einer höheren Instanz dafür bedanken kann, dass nicht mehr passiert ist.

War der Rettungseinsatz im Nachhinein gerechtfertigt? Beim Anblick der Bilder zucken selbst erfahrene Unfallmediziner zusammen. Hoffmann hatte beim Zusammenprall fast keine Körperspannung. Sobald ein solcher Vorfall passiert ist, gibt es präzise Vorschriften, wie die weiteren Maßnahmen sind, um möglichst keine Folgeschäden zu verursachen. „Da lief wirklich alles vorbildlich“, lobt Fortunas Sportvorstand Uwe Klein die Ersthelfer in der Arena.

Wie geht es Hoffmann inzwischen? Den Umständen entsprechend gut. Seit Samstagnachmittag liegt er in der Düsseldorfer Uniklinik. Er wurde dort zunächst in einem sogenannten Schockraum beobachtet. Nun liegt er auf einer Fachabteilung, und verschiedene Untersuchungen wurden abgearbeitet, bis nun die Diagnose vorlag.

Worin liegt die große Gefahr von Wirbelsäulenverletzungen? Beim Kopfball, im Zweikampf, bei der Landung – die Gefahr, sich an der Wirbelsäule zu verletzen, lauert im Fußball in diversen Situationen. Besonders kritisch wird es immer dann, wenn ein Spieler mit hohem Tempo auf einen Zusammenprall zusteuert und diesen nicht kommen sieht. Deshalb bekam der Düsseldorfer Arzt Detlef Prommer als Augenzeuge des Hoffmann-Unfalls im Stadion auch einen so großen Schrecken, wie er unserer Redaktion berichtete: „Ich war Ersthelfer bei der Wetten-dass-Aufzeichnung, bei der Samuel Koch sich schwer verletzte (Querschnittslähmung, d. Red.). Seitdem muss ich bei solchen Szenen immer daran denken.“ Auch Prommer hält es für ganz wichtig, beim leisesten Verdacht auf Wirbelverletzungen sofort den Transport in die Klinik einzuleiten.

Könnte man mit einem gebrochenen Halswirbel je wieder Fußball spielen? Das hängt natürlich stark vom Einzelfall ab. Sofern nicht Schäden am Nervensystem vorliegen, ist das durchaus möglich. Voraussetzung: Der Knochen muss vollständig ausheilen. Ein positives Beispiel ist der Hoffenheimer Abwehrspieler Kevin Akpoguma.

Gab es in Deutschland vergleichbare Fälle? Schon einige, wobei die Parallelen zum genannten Unfall Akpogumas besonders augenfällig sind. Am 21. April 2017 erlitt der damals für Fortuna Düsseldorf spielende Akpoguma, wie Hoffmann Innenverteidiger, im Zweitliga-Heimspiel gegen St. Pauli einen Bruch des ersten Halswirbels, als er mit Bernd Nehrig zusammenprallte. Die Szene ereignete sich in der Düsseldorfer Arena nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der es nun Andre Hoffmann traf – und es war ebenfalls die elfte Spielminute. Nach einer Woche konnte der damals 22-Jährige die Klinik verlassen, musste nicht operiert werden und feierte ein halbes Jahr nach dem Unfall sein Comeback auf dem Platz.

Wie steht es um Forderungen nach einem besseren Schutz für Fußballprofis? Immer mal wieder gibt es Vorstöße, die Sicherheit rund um das Spiel noch weiter zu erhöhen. Dazu gibt es bereits in der Saisonvorbereitung umfassende medizinische Tests, bei denen die Spieler intensiv untersucht werden. Und auch im direkten Spielbetrieb hat man sich auf die Gefahr eingestellt.

Kommt es zu einer Kopfverletzung, muss der Schiedsrichter die Partie sofort unterbrechen, und eine (schnelle) Untersuchung durch den Mannschaftsarzt ist vorgesehen. Kritiker geht das nicht weit genug, sie fordern, dass unabhängige Neurologen an der Seitenlinie stehen, um im Zweifelsfall auch die Entscheidung zu treffen, dass der Profi nicht weiterspielen darf.

Bert Trautmann spielt 1956 mit Genickbruch weiter. Was war damals passiert? Im englischen FA-Cup-Finale 1956 erlitt Bert Trautmann, deutscher Torhüter von Manchester City, einen Genickbruch, als ihn Peter Murphy von Gegner Birmingham City mit dem Knie im Nacken traf. Genauer gesagt brach bei Trautmann der sogenannte Dens axis, der Zahn des zweiten Halswirbels.

Der Torhüter spielte die verbleibenden 15 Minuten bis zum Abpfiff sogar weiter, die schwere Verletzung wurde erst drei Tage später beim Röntgen festgestellt. Trautmann hatte enormes Glück, denn oft wird bei dieser Art Verletzung das verlängerte Mark oder das Rückenmark durchtrennt, was zum sofortigen Tod führt. Nach der Diagnose wurde Trautmann für fünf Monate in einen Gipsverband von Kopf bis Hüfte gelegt, setzte danach aber seine Karriere fort. Sein Fall wurde unter dem Titel „Trautmann“ verfilmt.