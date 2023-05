Klub hält Laufzeit geheim Kapitän Andre Hoffmann verlängert Vertrag bei Fortuna

„Mit Andre Hoffmann bleibt uns einer der wichtigsten Spieler in unserem Kader erhalten“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs laut Vereinsmitteilung. „Andre ist ein anerkannter Führungsspieler. Wir freuen uns, dass diese Säule unserer Mannschaft auch in Zukunft für die Fortuna auf dem Feld stehen wird.“ Sportdirektor Christian Weber ergänzte: „Andre ist ein Spieler mit Persönlichkeit und einer klaren und reflektierten Meinung, die er jederzeit auch deutlich vertritt. Verbunden mit seinen fußballerischen Fähigkeiten ist er damit ein wichtiger Baustein in unserem Kader.“