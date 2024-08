Andre Hoffmann in Darmstadt Darum ging es im Streitgespräch zwischen Fortuna-Kapitän und Schiedsrichter

„Wenn wir vorher gesagt bekommen hätten, dass wir in Darmstadt gewinnen, und das auch noch zu Null, hätten wir es sofort unterschrieben“ – so lautete die Analyse des Kapitäns nach der Partie am Böllenfalltor. „Also nehmen wir die Punkte sehr, sehr gerne mit. Am ersten Spieltag weiß man schließlich selbst nie so recht, wo man steht, und auch nicht, wo der Gegner steht. Deshalb war es in der ersten Hälfte auch so ein Abtasten.“