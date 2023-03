Kapitän erneut verletzt Hoffmann fehlt der Fortuna schon wieder

Erheblich bitterer stellt sich die Situation des Kapitäns dar. Der neue Faserriss ist die nächste Etappe in einer fast schon unglaublichen Leidensgeschichte. Hoffmann verpasste in dieser Saison bis jetzt knapp 29 Prozent der möglichen Spiele (8/28) – den HSV-Kracher noch nicht eingerechnet. Das reiht sich ein in eine Liste an Ausfällen: Insgesamt hat Hoffmann seit 2016 62 Spiele von 227 möglichen verpasst. Er fiel also in 27 Prozent der Fortuna-Partien aus. Eine Ausnahme: In der Bundesliga-Saison 2019/20 kam er komplett ohne Blessur durch.