„Es wartet eine harte Aufgabe“ Fortuna-Kapitän Hoffmann spricht über Hertha, Bernstein-Tod und die eigenen Fans

...den aufkommenden Fortuna-Hype in Düsseldorf: „In den letzten zwei Jahren ist Kontinuität in den Verein gekommen und ein Prozess gestartet: mit dem Coach und dem ganzen Drumherum. Wir standen in der Hinrunde außerdem für einen Fußball, der die Leute begeistert. Wie selbstverständlich wir teilweise Spiele gedreht haben, mit was für einer Energieleistung und Mentalität, ist das, was die Menschen begeistert.“