Der Abwehrchef und Hannover : Fortunas Hoffmann trifft auf besondere Erinnerungen

Düsseldorf Trainer Daniel Thioune ist ausgesprochen angetan von der starken Form seiner Innenverteidiger und spricht Andre Hoffmann dabei die Chefrolle zu. Am Karsamstag in Hannover wartet ein ganz besonderes Spiel auf „Hoffi“. Worum es dabei geht und was der Trainer sagt.