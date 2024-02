Andre Hoffmann in Karlsruhe Wie Fortunas Kapitän beim Jubiläum zu alter Stärke fand

Manchmal schreibt der Fußball seine ganz eigenen Geschichten, so auch beim Fortuna-Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC. Es schien fast schicksalhaft, dass an diesem Samstagabend gleich zwei Fortunen ihr hundertstes Spiel in der Zweiten Bundesliga für die Düsseldorfer bestritten, die beide seit Jahren zu den festen Größen im Kader gehören. Denn neben Matthias Zimmermann erreichte auch Kapitän Andre Hoffmann diese Marke.