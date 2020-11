Fortunas Andre Hoffmann : „Ich sehe eine Riesenchance für uns“

Düsseldorf Fortunas Abwehrchef ist nach einer langwierigen Hüftverletzung zurück im Training. Bei hundert Prozent sieht er sich noch nicht, aber ebenso auf einem guten Weg wie den Klub. Bis Weihnachten wolle Fortuna den Anschluss nach oben schaffen.

Andre Hoffmann ist wieder da. Endlich, muss man ergänzen, denn die Hüftverletzung, die sich Fortunas Innenverteidiger am 26. September beim 1:0-Sieg über die Würzburger Kickers zugezogen hatte, bereitete ihm fast zwei Monate lang erhebliche Probleme. Gegen Heidenheim (1:0) und in Nürnberg (1:1) spielte der 27-Jährige zwar jeweils ein paar Minuten mit, war aber beleibe noch nicht fit. Am Samstag (13 Uhr) gegen den SV Sandhausen sieht es jedoch schon viel besser aus.