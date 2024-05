Fortuna-Kapitän Hoffmann vor der Relegation „Unsere Brust könnte gar nicht breiter sein“

„Was uns wahnsinnig gut getan hat über fast die gesamte Saison, ist, dass wir gar nicht so viel Besonderes gemacht haben“, ergänzt Hoffmann. „Vor allem in den letzten Wochen. Auch in der Relegation geht es darum, dass wir komplett bei uns bleiben, dass wir kühlen Kopf bewahren und in unseren Abläufen bleiben. Dass wir eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, aber sobald dann angepfiffen ist, voll da sein werden.“