„Die Tabelle lügt nicht“ : Fortunas Hoffmann schlägt nach Offenbarungseid Alarm

Rostock Nach Fortunas Offenbarungseid in Rostock hatte Trainer Christian Preußer direkt nach der Partie noch keine Erklärung für das kollektive Versagen seiner Spieler. Innenverteidiger Andre Hoffmann war da schon deutlicher bei der Analyse.

Nach dem desaströsen Auftritt in Rostock war es schwierig, einen Hauptschuldigen für die Düsseldorfer Pleite ausfindig zu machen. Vielmehr war es ein kollektives Versagen. Ähnlich wie bei der Pokalpleite vier Tage zuvor in Hannover , nur noch drastischer. Einzig Torhüter Florian Kastenmeier erwischte einen guten Tag. Ohne ihn wäre das Fortuna-Debakel mit einiger Sicherheit noch schlimmer geworden – ein 1:5 oder gar 1:6 war absolut möglich.

Ansonsten erreichte kein einziger Spieler auch nur annähernd Normalform. Was automatisch die Frage aufwirft, wie eine solche Arbeitsverweigerung – denn anders kann man diese Darbietung eigentlich nicht bezeichnen – überhaupt zu erklären ist. „Alle waren nicht im Spiel, alle konnten sich nicht durchsetzen. Da hat einfach insgesamt wenig geklappt“, befand auch Trainer Christian Preußer . „Warum, das kann ich unmittelbar nach dem Spiel tatsächlich nicht erklären. Fakt ist, dass wir gar keine Intensität im Spiel hatten. Man hatte von Beginn an das Gefühl, dass wir uns nicht richtig durchsetzen konnten. Das war einfach zu wenig.“

In diese Kerbe schlug auch Andre Hoffmann. Fortunas Innenverteidiger war die Fassungslosigkeit über die Darbietung der Mannschaft ins Gesicht geschrieben. „Das war schon erschreckend“, sagte er. „Wir haben natürlich völlig zu Recht verloren.“

Selbst nach dem Treffer durch Khaled Narey, der aus dem Nichts kam und das Spiel kurzzeitig auf den Kopf stellte, schaffte es Fortuna nicht, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Stattdessen verfiel man erneut in alte, schwache Muster. „Es ist für mich unerklärlich, wieso wir nach dem Ausgleich, wo die Partie ja dann auch kippen kann, das Spiel wieder so aus der Hand geben“, bestätigte Hoffmann. „Wir haben es nicht geschafft, die Basics auf den Platz zu bringen. Und die sind in Rostock eben mehr gefragt als irgendwo anders.“