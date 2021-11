Fortuna-Profi in Uniklinik : Mit dieser Nachricht meldet sich Hoffmann aus dem Krankenhaus

Update Düsseldorf Beim 1:1 der Fortuna im Zweitligaspiel gegen Hannover 96 hat sich Innenverteidiger Andre Hoffmann schwer verletzt. Er wird in der Uniklinik wegen des Verdachts auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur untersucht. Jetzt hat sich der 28-Jährige mit einer Nachricht gemeldet.

Es war eine absolute Horrorszene, die sich da in der elften Minute der Zweitliga-Partie von Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 ereignete. Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann blieb nach einem Zusammenprall mit dem Hannoveraner Sebastian Ernst reglos liegen, wurde nach minutenlanger Behandlung mit dem Verdacht auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur in die Uniklinik gebracht.

Die allerschlimmsten Befürchtungen hatte Mannschaftsarzt Ulf Blecker zum Glück schon kurz nach dem Spiel entkräften können. „Andre hat keinerlei Lähmungserscheinungen und ist auch voll ansprechbar“, erklärte Blecker – die besten Nachrichten des Tages. Am Sonntagmorgen nun gab Hoffmann selbst ein ermutigendes Lebenszeichen aus der Klinik. Als ihn ein Genesungswunsch unseres Fortuna-Reporters per WhatsApp erreichte, antwortete der 28-Jährige sofort.

„Es geht immer weiter“, schrieb Hoffmann, so schnell lasse er sich nicht unterkriegen. Dahinter setzte er das Emoji mit dem angespannten Bizeps zum Zeichen seines Kampfgeists. „Ich bin noch im Krankenhaus, es werden noch weitere Untersuchungen gemacht, am Wochenende stockt das leider ein bisschen.“ Dennoch sollte es wohl noch im Laufe des Sonntags weitere Diagnosen geben.

Doch das Prozedere wird sich noch etwas ziehen. Wie Fortuna in einer Mitteilung kundtat, sei der Zustand von Hoffmann stabil, er bleibe aber für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen vorerst noch in der Klinik.

Sehr wichtig sei, so Blecker, dass die ersten Bilder aus der Computer-Tomographie zeigten, dass ein bestimmter, sehr sensibler Bereich unterhalb des Atlas-Wirbels offenbar nicht beschädigt sei. „Wenn das der Fall wäre, stünde sofort eine Notfall-Operation an“, erklärte Blecker. So verbleibt Hoffmann nun weiter im „Schockraum“, der zentralen Notaufnahme der Uni, und wird mit MRT-Aufnahmen untersucht.

„Andre ist umgefallen wie ein Baum, konnte sofort den Kopf keinen Zentimeter mehr bewegen und den Kiefer nicht öffnen“, berichtete Blecker nach dem Spiel noch weiter. „Zudem konnte er sich an nichts mehr erinnern. In solchen Fällen kann es nur heißen: sofort ins Krankenhaus. Man kann niemals Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen allein durch Anschauen oder Tasten ausschließen.“

Was Sorgen bereitete, war die komplette Bewegungsunfähigkeit der Halswirbelsäule und die exzessiven Schmerzen. „Ähnlich wie damals bei Kevin Akpoguma“, sagte Blecker in Erinnerung an den Halswirbelbruch des damaligen Fortuna-Spielers. Doch, frei nach Andre Hoffmann: Von so etwas lässt sich der gebürtige Essener lange noch nicht unterkriegen. Noch auf der Trage, als er aus dem Stadion gebracht wurde, hob er den Daumen, ballte sogar noch die Faust. Es sollte ein Zeichen der Zuversicht sein: „Seht her, mir geht es gut.“