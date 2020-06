Fortunas Innenverteidiger : Andre Hoffmann kann das Lob nicht mehr hören

Fortunas Andre Hoffmann (schwarzer Dress) gegen den Kölner Mark Uth. Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann hätte statt der Komplimente für gute Leistungen lieber ein paar unverdiente Punkte auf dem Konto. Vom Klassenerhalt ist der 27-Jährige dennoch überzeugt.

Auch mit ein wenig Abstand hat Andre Hoffmann das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim noch nicht komplett verdaut. „Natürlich haben wir unsere Probleme, wenn ein Gegner in Unterzahl spielt und uns ganz tief in dessen Abwehr empfängt“, sagt Fortunas Innenverteidiger. „Das hatten wir auch schon beim 1:1 in Wolfsburg gesehen. Aber es ist uns ja gelungen, in Führung zu gehen, obwohl Benjamin Hübner vom Platz flog und Hoffenheim sich ganz weit zurückzog. Und dann darf es uns nicht passieren, dass wir ein Standard-Gegentor bekommen.“

Foto: Falk Janning 11 Bilder Das ist André Hoffmann

Fortuna habe „die Geduld und die Wachsamkeit gefehlt“, bemängelt der 27-Jährige. In der Pause habe er noch ein richtig gutes Gefühl gehabt. „Aber Hoffenheim hat dann taktisch umgestellt und es uns deutlich schwerer gemacht, über die Außen durchzukommen. Deshalb ärgere ich mich extrem darüber, dass wir noch einen Konter zugelassen haben. Je länger das Spiel gedauert hätte, desto größer wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass die Hoffenheimer müde werden.“

info Andre Hoffmann – Vertrag bis Juni 2023 Geboren am 28. Februar 1993 in Essen Vereine SuS Haarzopf, Phönix Essen (Jugend), MSV Duisburg, Hannover 96, seit Januar 2017 bei Fortuna Vertrag bis 30. Juni 2023 Geschätzter Marktwert

2,4 Millionen Euro (Quelle:

transfermarkt.de)

Doch bei aller Selbstkritik will sich Hoffmann gar nicht mehr lange mit der verschütteten Milch vom Samstag aufhalten. „Wir haben gleich am Sonntag eine ausführliche Videoanalyse gemacht“, berichtet er. „Das tun wir oft erst Tage später, aber wir wollten alle, dass das Spiel schnell aus unseren Köpfen verschwindet.“ Natürlich seien die Fortunen enttäuscht über das Resultat gewesen, „aber ich hatte ich bei allen Jungs am nächsten Morgen das Gefühl, dass sie nur noch vorn schauen“.

Diese Blickrichtung zeigt nun noch vier Spiele. Zunächst die gegen die Topteams Dortmund und Leipzig, dann gegen Augsburg und Union Berlin, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Helfen vor diesem Programm die guten Kritiken für Fortunas spielerische Vorstellungen weiter, wie es sie auch jetzt wieder von Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder gab? „Es ist nicht das erste Kompliment eines gegnerischen Trainers“, kommentiert Hoffmann. „Ich kann es irgendwo nicht mehr hören. Ich hätte jetzt lieber mal ein Spiel dabei, in dem wir keine gute Leistung zeigen und dennoch gewinnen. Es gab eine Phase, da hat uns das Lob eines Gegners gefreut, aber diese Zeit ist längst vorbei.“

Ganz wichtig ist es für den gebürtigen Essener, dass Fortuna sich nicht zu sehr auf Augsburg und Union fokussiert und darüber ihre Chancen gegen die Spitzenmannschaften vergisst. „Wir haben uns selbst in die Pflicht gebracht, auch aus Partien wie gegen Dortmund und in Leipzig etwas mitzunehmen. Andere Mannschaften haben uns das vorgemacht, und auch wir haben in der vergangenen Saison bewiesen, dass etwas möglich ist.“ Und da hilft es mental vielleicht doch weiter, dass die Düsseldorfer in der Rückrunde mit Ausnahme der Partie bei den Bayern (0:5) immer ihre Chance hatten. „Wir haben eine Mannschaft, die immer wieder aufsteht und alles daran setzen wird, Borussia Dortmund einen Riesenfight zu liefern. Ich glaube fest, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen.“