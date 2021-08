Wiedersehen beim Laktattest : Dieser Fortune ist endlich wieder bei seinen Kollegen

Düsseldorf Eine Woche früher als ursprünglich angedacht haben sich Fortunas Profis am Montagnachmittag zum Laktattest in der Leichtathletikhalle des Arena-Sportparks getroffen. Mit dabei ein gefeierter Rückkehrer – der richtig Spaß an der Schinderei hatte.

Ein Laktattest gehört ganz sicher nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des durchschnittlichen Fußballprofis. Laufen, zwischendurch Blut aus dem Ohrläppchen zapfen lassen, dann wieder laufen – es gibt Spannenderes. Am Montag jedoch hat Andre Hoffmann den Job gern erledigt. Zum ersten Mal seit dem 4. April, als er sich in der Zweitligapartie beim SV Darmstadt 98 (2:1) ein Knochenödem im Fuß zugezogen hatte, trainierte der Innenverteidiger wieder mit Fortunas Mannschaft. Am Dienstag steigt der 28-Jährige dann auch wieder voll ins Teamprogramm ein.

Trainer Christian Preußer hatte den Laktattest vorverlegt, da zum ursprünglich geplanten Termin in der Länderspielpause einige Fortunen bei ihren Auswahlteams sind. „Und da wir jetzt eine etwas längere Trainingswoche haben, weil wir bereits Freitag gegen Kiel gespielt haben und erst am Samstagabend auf Schalke wieder dran sind, hat sich das jetzt angeboten“, erklärte Preußer.

Das Lazarett soll sich bald weiter lichten: Marcel Sobottka und Lex-Tyger Lobinger sind die nächsten Kandidaten für eine Rückkehr zu den Fortuna-Mannschaftskollegen. Ihre Blessuren – Adduktorenprobleme (Sobottka) und ein Nasenbeinbruch (Lobinger) – liegen jedoch beileibe nicht so lang zurück wie Hoffmanns Ausfall.

Entsprechend fröhlich ging der Abwehrspieler trotz der Schinderei auf der Tartanbahn ans Werk: Immer wieder huschte Hoffmann ein Lächeln übers Gesicht, weil er endlich wieder mit den Kollegen gemeinsam arbeiten durfte. Doch auch wenn der gebürtige Essener nun auch wieder an Spielformen und Zweikämpfen teilnehmen darf – auf Schalke wird er aufgrund seiner langen Pause noch kein Thema sein. Wenn alles optimal läuft, kann „Hoffi“ sich vielleicht auf das erste Match nach der Länderspielpause freuen, am 12. September (13.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue.

