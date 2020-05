Ex-Nationalspieler prophezeit Fortuna-Abstieg : Hoffmann dankt Matthäus für die Motivation

Düsseldorf Andre Hoffmann beschäftigt sich nach eigenen Angaben nicht mit dem Virus. Der Fortuna-Verteidiger sagt: „Jeder, der am Samstag auf dem Platz steht, hat nicht Corona im Kopf sondern nur die drei Punkte.“

Fortuna-Verteidiger Andre Hoffmann hat in der einwöchigen Quarantäne vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen den SC Paderborn keine Langeweile. „Wir haben viel Zeit im Zimmer, trainieren einmal am Tag. Aber der Verein ist sehr darum bemüht, dass wir etwas Abwechslung bekommen. Wir Kickern und spielen Tischtennis. Ganz nett ist, dass wir uns etwas mehr unterhalten können als sonst“, sagte der 27-Jährige am Mittwoch nach der morgendlichen Übungseinheit.